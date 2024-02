Un vehicle s'encasta contra l'aparador d'un comerç a Príncep Benlloch

Un vehicle amb matrícula andorrana s'ha encastat tot sol contra l'aparador d'un comerç situat a l'avinguda Príncep Benlloch d'Andorra la Vella. En el sinistre només s'hauria vist implicat el turisme, que per causes desconegudes s'hauria desplaçat del seu estacionament fins a xocar contra les portes d'entrada a l'establiment, les quals han quedat força malmeses després de l'impacte.

Els fets han tingut lloc a les 09.30 hores i fins al lloc s'han desplaçat agents del Servei de Circulació comunal per tal de controlar el trànsit, tot i que la situació s'ha pogut resoldre ràpidament i ja no hi ha cap incidència en aquest punt.