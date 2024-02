Espot manifesta que és inacceptable que s'agafi el país com a ostatge per les protestes agrícoles

El Govern porta els darrers dies "treballant de valent" per evitar que els agricultors francesos bloquegin l'accés al Pas de la Casa. Així ho ha explicat el cap de Govern, Xavier Espot, tot manifestant que han traslladat a les Prefectures un missatge de fermesa: "Nosaltres hem traslladat un missatge de fermesa, en el sentit que creiem que era i és inacceptable que permanentment el nostre país s'agafi com a ostatge o com a víctima de problemàtiques que no ens concerneixen, i en les quals no tenim res a veure ni capacitat de resolució de les mateixes".



Al mateix temps, el cap de Govern ha celebrat que el Prefecte dels Pirineus Orientals "hagi decidit prendre nota" a aquesta demanda i hagi prohibit la manifestació, deixant que únicament els pagesos puguin repartir tríptics entre els conductors, però no bloquejar la carretera. Espot ha celebrat que s'hagin pres mesures per "parar els vehicles i els tractors" de tal manera que no puguin avançar i, per tant, tallar el trànsit.