Nous mecanismes d’impuls per a la Taula de Mobilitat

El secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, va presidir ahir, juntament amb la ministra de Justícia i Interior, Ester Molné, la Taula Nacional de Mobilitat.

Aquest òrgan és l’element clau de coordinació del Govern i dels comuns en matèria de gestió del trànsit, especialment de la xarxa bàsica de vials. Amb la posada en marxa novament de la Taula, coincidint amb la represa de la nova legislatura, es va decidir establir nous mecanismes d’impuls i funcionament per tal de modernitzar-la, agilitzar-la i maximitzar la coordinació. La proposta va estar ben rebuda per part de les autoritats comunals, les quals van coincidir en apostar per aquestes millores proposades per l’Executiu.

D’aquesta manera, la Taula Tècnica de Mobilitat es reunirà un cop cada trimestre per promoure una millor coordinació entre el Govern i els comuns en matèria de mobilitat i transport, per preparar les reunions del Ple, i assumir les funcions de coordinació i execució que li delegui el ple. La Taula Tècnica també coordinarà aquelles situacions en què, per raó de la previsible gran afluència de trànsit, és necessària una gestió que inclogui tot el territori d’Andorra com una única unitat de gestió. Un cop tractada aquesta informació a nivell més tècnic, aquesta s’elevarà a la Taula Nacional de Mobilitat que incorpora els òrgans de decisió política.

La trobada d’ahir també ha servit per poder explicar de primera mà el procés participatiu que ha impulsat el Govern per conèixer l’opinió de la ciutadania sobre el transport públic i la mobilitat sostenible. Forné va explicar als assistents que durant aquest procés es va escoltar l’opinió de més de 200 persones i es van recollir 412 propostes, 311 de la ciutadania presencial, 33 de forma telemàtica, 26 procedents dels tallers fets amb els joves i 42 d’agents específics, que ara s’agruparan per temàtiques i que se sistematitzaran per poder-les avaluar.



Un cop finalitzada la fase de debat i deliberació oberta a tothom, el 29 de febrer es durà a terme una sessió plenària amb les persones i entitats participants perquè puguin conèixer i verificar la totalitat de les propostes sorgides al procés participatiu. Posteriorment, s’iniciarà la fase de valoració de totes i cadascuna de les aportacions recollides durant el procés per donar-los una resposta argumentada i justificada.