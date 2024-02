Andorra pateix un augment de la delinqüència d’un 22,63%

La criminalitat al país ha patit un augment significatiu corresponent a un 22,63% en comparació amb l’any anterior, i en total s’han tramitat uns 5.475 informes. Principalment, es destaquen els delictes vinculats al patrimoni, i entre aquests han estat especialment nombrosos els furts; la possessió d’estupefaents i els delictes relacionats contra les persones, han estat els altres tipus delictius més freqüents en el darrer any. Així ho ha anunciat el fiscal general, Xavier Sopena, en el marc de l’acte d’obertura de l’any judicial.

Pel que fa a la violència de gènere i a la violència domèstica, fa un temps que es va realitzar una modificació penal per desvincular la primera i tractar-la independentment. Així doncs, el fiscal general ha confirmat un total de sis casos de violència de gènere i ha aclarit que «pot causar la sensació que hi ha una distorsió, però les xifres són bàsicament les mateixes».

D’altra banda, el president del Consell Superior de Justícia, Josep Maria Rossell, ha presentat les estadístiques del 2023 dels òrgans jurisdiccionals. Pel que fa a la Batllia, l’any 2023 van entrar un total de 9.304 expedients nous, un 4,61% més que l’any passat. Rossell, ha explicat que aquest resultat es deu sobretot a l’augment significatiu de les causes entrades a les seccions d’instrucció i també a les administratives, disminuint a les seccions de civil i mantenint-se a la secció de menors. L’evacuació d’expedients ha estat de 10.382 dossiers, el que representa prop d’un 16% més que l’any anterior, i han quedat a tràmit uns 5.581 dossiers; és a dir, prop d’un 8% menys que l’any 2022.

Pel que fa a l’activitat de la Batllia, cal destacar que la implementació del pla de xoc ha permès crear dues noves oficines judicials: la d’instrucció especialitzada 3 i la d’institució General 3, el que apuntava que permetrà alleugerir el volum de feina de la resta d’oficines judicials. Durant el 2023, l’activitat del Tribunal de Corts, s’ha vist marcada per la continuació de la vista oral de la coneguda com a causa BPA, a la qual diversos efectius s’han dedicat gairebé en exclusiva, celebrant durant l’any 2023, un total de 71 sessions, un 33% del total.

Durant aquest any, la resta de magistrades han assumit tots els altres assumptes portats al coneixement del Tribunal, els quals han pogut despatxar-se en la seva globalitat, dins d’uns terminis raonables, tot i el seu nombre i dificultat d’organització, havent-se celebrat un total de 145 vistes orals.

Rossell també ha subratllat un augment significatiu del nombre de certificacions d’antecedents penals emesos, motivats essencialment pels permisos de residència i treball. Concretament, l’any 2023 se’n van expedir un total de 12.494 certificacions, un 50% més que l’any anterior. Pel que fa a les 130 sentències dictades l’any 2023, només 24 han estat apel·lades, dues de les quals han estat totalment revocades, nou ho han estat parcialment, i la resta han estat confirmades.

La durada mitjana des de la data d’entrada de la causa al Tribunal fins a la celebració del judici oral, és d’entre sis i vuit mesos. Pel que fa als recursos d’apel·lació contra les resolucions dels batlles, s’han evacuat en el termini màxim de 20 dies que estableix la Llei, des de l’admissió a tràmit del recurs contra les resolucions que afecten la llibertat de les persones.

En relació a la memòria d’activitat del Tribunal Superior de la Justícia, han destacat que la Sala Civil és la que registra i gestiona més causes. Entrant en detall, han entrat 373 expedients, 42 més que el 2022, el que suposa un increment superior a l’11%; s’han evacuat 355 causes, un nombre superior al de l’any anterior; i actualment hi ha 251 causes pendents. Pel que fa a la Sala Administrativa, el nombre d’entrades baixa un 8% respecte a l’any 2022; s’han resolt 108 causes i n’han quedat pendents 44. A la Sala Penal també s’han evacuat més causes que l’any anterior i actualment n’hi ha 24 de pendents.

Finalment, pel que fa a l’activitat de la presidència del Tribunal Superior de la Justícia, el nombre d’entrades s’ha reduït a la meitat, passant de 46 assumptes a 26, el que comporta que les resolucions hagin passat de 42 a 33.