Trànsit dens a la C-14 per una marxa lenta dels pagesos catalans a Ponts

La situació a Catalunya tampoc ha millorat, des de les 18.30 hores s'està produint una marxa lenta de tractors a Ponts que ha causat congestió en la circulació de la C-14 i ha ocasionat també trànsit dens en ambdós sentits de la marxa. A la C-16 també hi ha retencions al tram entre Berga i Cercs des de les 17.30 hores. Amb la mobilització d'avui ja seran tres caps de setmana de protestes després que els agricultors comencéssin a mobilitzar-se per reivindicar una millora de les condicions i ajuts per al sector agrari.



El cap de Govern, Xavier Espot, ha volgut incidir durant unes declaracions aquest matí que «de moment no hi ha res que faci pensar que això afectarà l'arribada de vehicles a Andorra», però sí que ha alertat que aquestes marxes lentes que es produeixen en algunes carreteres de Catalunya poden dificultar l'arribada al país, però Espot ha explicat que «nosaltres en això poques coses podem dir o exigir».