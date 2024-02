Sarabia: «Estem fent les coses bé perquè no perdem per golejades»

La cita d’avui és a l’Estadi Nacional. L’FC Andorra té la cita de tornada contra el Vila-real en un duel que els tricolor esperen amb ànsies per poder sumar punts. El passat 19 de novembre, la Ceràmica va acollir el partit d’anada entre els dos equips que no van ser capaços de canviar el marcador que va quedar en empat a zero. Sembla que la densa boira, que va ser protagonista aquell diumenge, va ennuvolar el camí dels dos equips a la lliga, ja que tots dos s’han guardat un lloc a les últimes posicions de la classificació.

Per una banda, l’FC Andorra es troba en una penúltima posició amb un total de 24 punts i un resum de tres derrotes i un empat en els últims quatre partits. D’altra banda, el rival manté una divuitena posició amb només quatre punts de diferència (28) i el mateix resum dels últims quatre partits que tenen els tricolor: tres derrotes i un empat. Un duel que manté les expectatives dels aficionats, jugadors i direcció tècnica. «Estem treballant molt bé, amb molta energia per fer un gran partit i guanyar», va dir l’entrenador Eder Sarabia ahir. El basc, tot i les derrotes consecutives i l’adjudicada penúltima posició de la classificació, es manté positiu. «Crec que ja ens la mereixem (la victòria), perquè crec que no estem tan lluny i, tot i que estem cometent errors o gestionant malament algunes situacions del joc, l’equip està fent coses molt bé [...] Ens dona més confiança perdre per petits detalls que no per un 5-0 i tenir certesa que les coses s’estan fent molt malament», va assegurar Sarabia. A més, el tècnic va afegir que tenen una tasca pendent: «la nostra obligació és tornar a repetir una setmana com la que va passar, per així arribar al partit amb les millors sensacions en tots els aspectes».

Tanmateix, Sarabia va apuntar que la solució, potser, radica en «fer canvis en l’àmbit de conscienciació, perquè així podrem millorar. A més, estem intentant que els jugadors canviïn una miqueta el xip durant els escalfaments, perquè busqui alternatives i solucions amb calma». De cara a la solidesa de l’equip, l’entrenador va apuntar que el fet d’analitzar els partits anteriors i les jugades fetes, «els ha donat seguretat perquè veiem el que s’ha fet bé i intentem reproduir-ho als entrenaments. El que ens ajuda a convèncer als jugadors de tenir confiança és el crèdit que tenim d’altres anys i altres moments».

A més, el basc va respondre a la qüestió d’integració de la plantilla amb els nous fixatges com Pombo i la definició a la part de dalt del camp contrari amb fermesa i confiança: «Ell ha vingut amb molta energia i positivisme. Té l’experiència d’haver viscut moments complicats, però té moltíssimes ganes d’ajudar-nos en tot». Finalment, respecte als rumors sobre la seva possibilitat de deixar de ser l’entrenador, Sarabia va declarar que «prefereixo centrar-me en altres aspectes. Estic al marge d’aquests tipus de coses. Com menys em desviï, més em centro en com puc ajudar realment a l’equip». «Si algú del club no hagués pensat que part de la solució passa per canviar l’entrenador, serien extraterrestres», va afegir el míster.