Fase groga al port d'Envalira

Mobilitat manté avui la fase groga a la carretera CG2 al port d'Envalira engegada ahir divendres a les 17.00 hores pel pas d'un front que ha deixat precipitacions en forma de neu durant la nit. S'estableix l'ús obligatori de pneumàtics especials o equipaments, no circular a més de 60 km/h, disminuir la velocitat, especialment en revolts i trams complicats, evitar qualsevol maniobra brusca i augmentar la distància de seguretat entre vehicles. En aquest sentit, Mobilitat també prohibeix la circulació de motocicletes, ciclomotors i VPM (vehicles de mobilitat personal). Segons ha publicat el servei meteorològic a través de les xarxes socials, després de les febles precipitacions d'aquest divendres, les altes pressions i el sol tornaran a guanyar protagonisme ràpidament durant tot el cap de setmana. Tot i això, diumenge al vespre els núvols tornaran a augmentar pel pas d'un front desgastat.

Per El Periòdic

