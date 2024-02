Pirmin Estruga aconsegueix el tercer lloc a l’eslàlom de Piancavallo

El primer eslàlom dels dos previstos per part de l’equip U19 de l’EEBE s'ha disputat aquest dissabte a Piancavallo (Itàlia), i amb bones notícies: el podi i punts FIS de Pirmin Estruga.

L'esquiador andorrà, que sortia amb el dorsal 14, marcava el 14è temps a la primera mànega, però a la segona feia un molt bon esquí per remuntar 11 posicions, fer segon de mànega i situar-se a dins del podi, tercer. A més, Estruga ha marcat 41 punts FIS, el que li serveix per millorar els seus actuals 48 punts en eslàlom. Estruga ha marcat un crono d’1.20.12, mentre que el guanyador, l’italià Giorgio Baldo, n’ha fet 1.19.66 i el segon, el també italià Federico Fontana, 1.19.72.



Marc Fernández i Eric Ebri no han pogut finalitzar. Segons ha explicat el responsable tècnic del grup U19, Nico Belcredi, Ebri estava esquiant bé, "però un petit error de concentració ha fet que no passés l’última porta".



Belcredi ha explicat que aquest dissabte hi havia "unes condicions de pista complicades, perquè no fa fred i la pista es marca molt". "El Pirmin ha fet una primera una mica prudent, lluny del podi, a un segon, però ha fet una segona molt bona, amb més d’atac i més confiança també sobre els seus esquís amb aquestes condicions, i remunta fins a la tercera, amb 41 punts FIS, que és una bona rebaixa de punts sobre els 48 que tenia", ha manifestat.



Demà diumenge es disputa un segon eslàlom NJR a la mateixa estació, també amb Estruga, Ebri i Fernández. L’altra part del grup disputa demà un gegant CIT a Bardonecchia, amb Martí Llort, Maià Font, Nico Daban, Salva Cornella, Pere Cornella i Àlvar Calvo.