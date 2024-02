Serni Ribera revalida el títol de campió juvenil d’Andorra

Al podi l’han acompanyat Andria Ercoli amb cinc de sis -única derrota contra el campió- i Jana de la Riva amb quatre de sis punts possibles, que va perdre amb Ribera i Ercoli. Del quart al novè classificat s’ha produït un empat de jugadors amb tres punts que finalment ha encapçalat Pol Rivero. Pel que fa als premis per edats, El jove Nil Gil ha estat el millor sub8, Júlia Jovial la millor sub10 i Damià Allongué s’ha endut el premi sub12.

El mestre Serni Ribera s’ha proclamat aquesta setmana campió juvenil d’Andorra amb sis punts de sis possibles. El jove escaquista partia com a favorit dels 14 jugadors i jugadores que han format la competició, i així ho ha demostrat en guanyar totes les partides. El ritme de joc ha estat de 20 minuts amb increment de 10 segons per jugada.

Per El Periòdic

