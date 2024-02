El 2023 es van obrir 23 causes relacionades amb pornografia infantil

Al llarg del 2023 la Justícia va instruir un total de 80 procediments relacionats amb delictes contra la llibertat sexual. Cal destacar que 23 d’aquests afers tenien a veure amb la pornografia infantil, una xifra que, tal com reflecteix la memòria de la fiscalia, és similar a la de l’any anterior. També 23 casos van ser agressions sexuals, un tipus de conducta delictiva que va experimentar una lleugera davallada respecte de l’any anterior.Altres dades reflecteixen que al llarg de l’any passat 20 causes van ser instruïdes per assetjament sexual, vuit obeeixen a conductes constitutives de violació, quatre a exhibicionisme i dues a abusos sexuals a menors d’edat.

Des de la fiscalia es constata que amb relació a l’any anterior han disminuït en sis el nombre de causes relacionades amb la llibertat sexual, el que percentualment representa un descens del 6,98%.

Així, es fa notar que s’han reduït les conductes relatives a abusos sexuals (de 17 el 2022 a cap l’any passat) i exhibicionisme (de sis a quatre), havent-se incrementat les causes derivades d’agressions sexuals no constitutives de violació (de vuit a 23) i l’assetjament sexual (de 13 a 20), havent-se mantingut el nombre de causes incoades per violació (vuit els dos anys) i pornografia (23 els dos anys), tal com s’ha esmentat.

Si es té en compte el tipus de procediment incoat, tenim que s’observa un augment dels sumaris per delicte major i els procediments de contravenció penal, havent descendit les diligències prèvies i els sumaris per delicte menor.

Aquestes dades es van fer públiques a la Memòria de la Fiscalia de l’any judicial 2023, el passat divendres, on també es va posar en relleu que durant aquest període judicial s’han iniciat un total de 5.475 causes front a les 4.651 del període judicial anterior, a través de les quals s’han perseguit 5.998 infraccions penals. En aquest període també han augmentat en 824 el nombre de causes penals incoades.

Delictes contra la salut pública/ El tipus d’infracció que ha ocasionat la incoació d’un major nombre de procediments judicials durant el darrer període judicial han estat els delictes contra la salut pública, amb 1.558 procediments penals: 1.076 diligències prèvies, 15 sumaris per delictes majors, dels quals un prové d’una anterior diligència prèvia, 276 sumaris per delictes menors, 198 contravencions penals de les quals set provenen d’anteriors diligències i finalment dos procediments de jurisdicció de menors, un dels quals prové de diligències prèvies. En comparació a l’any anterior, han augmentat en 423 el nombre de causes d’aquest apartat, el que representa un increment del 37,27%.