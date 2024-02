Argentinos en Andorra està treballant per crear un Consolat itinerant

El Consolat argentí a Barcelona, a demanda de l’Associació Argentinos en Andorra, està considerant la possibilitat de fer un nou «Consolat itinerant». Així ho va fer saber l’Associació a través d’un comunicat publicat a les xarxes socials, on explicaven que aquesta acció permetria fer a Andorra alguns tràmits que habitualment només es fan a Barcelona, via correu postal o en línia.

En el comunicat detallaven que aquesta acció consolar ja s’havia fet anteriorment, i es va deixar de fer fa uns anys. Tornar-ho a posar en marxa dependrà de la quantitat de tràmits que siguin necessaris realitzar. Per aquest motiu, les persones que es troben al Principat i requereixin fer algun dels tràmits, hauran de completar l’enquesta, i així posteriorment, podran traslladar a les autoritats consulars les quantitats i les inquietuds. Des d’Argentinos en Andorra van afegir que de moment hi ha una bona predisposició per part dels cònsols, i només caldrà sumar la quantitat de tràmits a Andorra que justifiqui mobilitzar tota aquesta estructura.

D’altra banda, la setmana passada es va saber que el Departament de Treball investigarà els abusos laborals denunciats pels argentins. En aquest sentit, el president de l’Associació Argentinos en Andorra, Marcelo Ponce, va explicar a EL PERIÒDIC, que el passat novembre van presentar a l’Executiu tota la informació relativa als casos d’abusos laborals a treballadors argentins: «Tenen tota la informació des del novembre, amb noms, cognoms i telèfons de les persones damnificades, i encara no s’han posat en contacte amb cap d’ells». Per aquest motiu, Ponce explicava que senten frustració perquè veuen que hi ha gent que ho passa malament i no poden avançar perquè hi ha coses que estan fora del seu abast.

Entrant en detall, Ponce apuntava que tenen molts casos d’argentins que estan sent enganyats i que venen des d’Argentina i que se’ls deia que els pagarien el viatge d’anada i tornada i després no els el paguen. També explicava que hi ha molts casos que no se’ls ha donat un allotjament o que els han fet treballar en negre, o que els posen un allotjament de dilluns a divendres i el cap de setmana han de buscar-se un altre lloc on viure.

El president de l’Associació va explicar que dos dies després de presentar la documentació va rebre una trucada d’un inspector de treball que li va manifestar que «si no hi havia una denúncia formal no podien fer res». Ponce apuntava que els treballadors no poden arribar a posar aquesta denúncia: «Si van a Inspecció de Treball i diuen que han treballat en negre, Inspecció del Treball els agafa la denúncia, però immediatament els expulsa perquè la llei diu que el que treballa en negre ha de ser expulsat».

Davant la notícia que el Govern investigarà el tema, el president de l’Associació va apuntar que «no s’ha de canviar la llei sinó modificar algunes qüestions relacionades amb els controls a aquestes empreses que enganyen perquè vinguin a Andorra», i després es troben en aquestes situacions.