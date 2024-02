Otero, Roger i Emery es coronen campions de les GSeries 2024

Aquest cap de setmana ja es van decidir els campions de l’edició d’enguany de les GSeries. Antonio Otero (Clio ICE Trophy), Jose Roger (Side by Side) i Maxime Emery (ICE Gladiators) es van proclamar vencedors, en les respectives categories, de les Andbank GSeries 2024, després d’un darrer meeting (G4) en què la tensió va ser la nota predominant pel fet que tots els podis estaven per decidir. Tal com es preveia, els resultats del darrer meeting del calendari (G4) van provocar canvis importants a les posicions davanteres de totes les categories. Jose Roger, entre els bugies, va ser l’únic que va iniciar el meeting final com a líder i va aconseguir mantenir la preada posició. En canvi, el seu company, Jesus Cucharrera, va començar sent aspirant al triomf i va acabar fora del podi final.

Per la seva banda, entre els pilots dels Clio Rally5, va ser Baptiste Panissie, que no tenia cap opció al Top 5, qui va aconseguir un triomf espectacular. Entre els que es jugaven el títol, Antonio Otero va ser qui millor va mantenir la tensió del moment i va assolir derrotar els seus contrincants. Es dona la circumstància que Otero no ha guanyat cap dels meetings del campionat, però s’ha proclamat campió de la categoria.

Maxime Emery va fer valer la gran experiència per obtenir el triomf entre els motards. Va guanyar les dues curses i va donar l’abast a Xavi España, líder fins abans d’iniciar-se la darrera carrera (G8) dels ICE Gladiators 2024.

Durant aquest cap de setmana, van continuar els malabarismes dels organitzadors per superar la climatologia adversa. Una setmana més, l’equip de pista de les instal·lacions del Port d’Envalira no va poder treballar amb la tranquil·litat desitjada. Les altes temperatures, fins i tot pluja, en els dies previs a la G4 van obligar els responsables del traçat a aprofitar la finestra de lleugera millora que es va produir a partir del migdia del passat divendres.

Una altra decisió que van haver de prendre els organitzadors va ser variar el programa horari per aprofitar els moments del dia en què la temperatura castigaria menys la pista sense endarrerir gaire la finalització del meeting. Així doncs, els motards van competir a partir de les 09.00 hores, mentre que els Side by Side i els Clio Rally5, en aquesta ocasió, intercalant les seves mànegues, ho van fer a partir de les 19.00 hores.

El director del Circuit Andorra - Pas de la Casa, Alex Barcinos, va mostrar-se satisfet tot i el cansament recopilat després de la competició. Barcinos va declarar que «crec no equivocar-me en afirmar que ha estat l’edició més complicada del certamen de pilotatge sobre gel, des que estic al capdavant. Com he comentat alguna vegada aquests dies, l’experiència acumulada en els cinc anys anteriors ha estat decisiva per completar els quatre meetings previstos al calendari, amb un sol ajornament i acabant en la data prevista», va explicar Barcinos.