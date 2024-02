Els pagesos francesos parlaran amb els agricultors veïns per guanyar força

Els pagesos francesos no bloquejaran de moment, la frontera franco andorrana, ja que volen que companys d’altres territoris s’uneixin a ells per a ser més durant la pròxima l’aturada. El portaveu dels granaders de la Cerdanya francesa, Christian Tallant, va afirmar ahir amb unes declaracions en aquest mitjà de comunicació que «hem de fer una reunió durant els pròxims dies per organitzar-nos amb els nostres veïns i ser així encara més nombrosos».

Tallant, durant l’última concentració del divendres passat va explicar que volen reunir-se entre 300 i 400 agricultors per fer pressió perquè el Govern francès els pagui el milió d’euros promès per amortitzar els deutes causats per la sequera de l’any 2023.

El divendres la prefectura va prohibir l’aturada de tractors a la Croisade per no bloquejar l’accés al Principat, però sí que va autoritzar els agricultors a fer una marxa lenta i a distribuir informació als conductors. Finalment, els granaders van decidir fer parada al Coll de Puymorens.

El Govern andorrà per la seva banda, va criticar que es bloquegés l’entrada al país per manifestar-se per temes en els quals Andorra no hi té res a veure i no pot fer res per solucionar el problema.