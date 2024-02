Rescaten amb helicòpter a un esquiador de muntanya a Creussans

Marc Latorre Candidat per PS-SDP+

Els bombers van haver de rescatar ahir amb helicòpter a un home que estava fent esquí de muntanya fora de pistes. L'esquiador va resultar ferit a Creussans i segons va explicar el Cos de Bombers ahir al vespre al Periòdic, l'home va patir una ferida en un genoll el que va provocar que no pogués sortir de la muntanya pel seu propi peu i va haver de ser traslladat en helicòpter a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell.

Per El Periòdic

