La reforma de la borda Gabriel avança correctament

L’objectiu que té el Comú és transformar una de les plantes com a oficina de turisme i a la part restant es vol habilitar un espai destinat a la gent de la parròquia per fer exposicions i xerrades.

Pel que fa a la borda, els treballs que s’han realitzat s’han basat a desmuntar el teulat i el forjat i la coberta de pissarra que es troben en molt mal estat pel qual s’han apuntalat totes les bigues de fusta per tal d’evitar la caiguda del teulat.

Aquesta borda situada al carrer de l’Obac va ser comprada l’any 2022 amb la voluntat de conservar la memòria de l’espai i donar vida a aquesta zona antiga de la parròquia. Les obres van començar al desembre, s’han centrat a desbrossar i netejar tot el terreny i en enderrocar una cabanya que hi havia a la parcel·la.

