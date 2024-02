Detinguda una dona de 25 anys mentre conduïa drogada i sense permís

La Policia va detenir la matinada de dissabte a Andorra la Vella una dona de 25 anys com a presumpta autora de delictes contra la salut pública i contra la seguretat col·lectiva. Els agents la van aturar després de veure-la conduir un cotxe a gran velocitat en direcció a la Comella. En el moment del control, es trobava en possessió de 0,5 grams de cocaïna i va donar positiu en la prova de drogues al volant. A més, no disposava de permís de conduir.

A l’arrestada l’acompanyava un home de 42 anys que també va ser detingut amb 1,1 grams de cocaïna. Aquest cap de setmana, la Policia també ha arrestat un turista de 37 anys amb 0,3 grams d’èxtasi a l’aparcament d’un local d’oci nocturn del Tarter. Pel que fa a les persones arrestades per conduir sota els efectes de l’alcohol, han estat cinc. Es tracta d’un turista de 34 anys a qui es va detenir amb una taxa de 2,25 després de veure’l conduir fent ziga-zagues per la CG2; un home de 34 anys per un positiu d’1,28; un altre de 26 anys amb una alcoholèmia de 0,90; un turista de 25 anys amb una taxa d’1,67 i, finalment, un altre home de 34 anys que va ser arrestat amb un positiu d’1,01 grams d’alcohol per litre de sang arran d’un accident amb danys materials a la rotonda d’Anyós.

Els darrers dies un altre home, de 24 anys i no resident, ha estat detingut com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic després d’identificar-se a la frontera del Pas de la Casa amb un permís de residència francès fals.