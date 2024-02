Tres de cada quatre persones majors d'edat posseeixen el permís de conduir

El nombre de persones amb permís de conduir a 31 de desembre de l'any 2023 és de 54.871, una xifra que representa una variació anual positiva del 2,6%. Tal com publica aquest dilluns el Departament d'Estadística, el nombre de categories vigents és de 205.111, fet que representa una variació percentual positiva de l'1,3% respecte a l'any anterior. Així mateix, el nombre mitjà de categories per permís és de 3,74 i, aproximadament, tres de cada quatre persones majors d'edat posseeixen permís de conduir, sent gairebé vuit de cada 10 homes i set de cada 10 dones.

Paral·lelament, cal destacar que el nombre de dones amb permís de conduir augmenta un 2% (23.490 dones, fet que suposa un 42,8% del total), mentre que el nombre d'homes amb permís s'incrementa un 3,2% (31.381 homes, que representen un 57,2%). Pel que fa a l'edat de les persones amb permís, el grup amb dades significatives que augmenta més és el de majors de 60 anys (767 permisos més) amb un augment del 6,5%. Per contra, els grups de persones amb permís que més disminueixen en valor absolut són el de 16-17 anys (53 menys respecte de l'any anterior) i el de 40-49 anys amb 33 persones menys respecte a l'any 2022.

Quant al nombre de permisos nous expedits durant l'any segons la categoria del permís, per l'any 2023 ha estat de 3.118, el que suposa una variació anual negativa del 7,3% (247 categories menys que l'any anterior), i 2.887 categories menys que les expedides l'any 2021, una baixada del 48,1%. Aquesta disminució es concentra en les categories A1 i AM, i és deguda al fet que fins al setembre del 2021 aquests dos permisos es donaven pel sol fet de tenir una certa antiguitat del permís de categoria B, i a partir d'aquesta data cal aprovar un examen específic per la seva obtenció.