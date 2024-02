El parc automobilístic creix un 3% i supera els 98.000 vehicles

El 31 de desembre del 2023 el parc automòbil d'Andorra es va tancar amb 98.183 vehicles, una xifra que representa un augment de 2.863 unitats, és a dir, una variació positiva del 3% respecte als 95.320 vehicles existents el 31 de desembre de l'any 2022. Per tipus de vehicle, el nombre de turismes presenta l'increment en valor absolut més elevat amb 1.932 unitats més, assolint la xifra de 66.174 turismes. Això equival a un 3% més que l'any anterior.

Segons publica avui el Departament d'Estadística, el nombre de motocicletes i ciclomotors a tancament del 2023 és de 18.423 unitats, el que equival a una variació absoluta de 670 vehicles més en referència amb l'any anterior, el que representa un augment del 3,8%. Paral·lelament, el volum de camions i camionetes també s'incrementa un 4% en relació amb el 2022, arribant fins a les 6.967 unitats. Així mateix, el nombre d'altres vehicles a finals del 2023 va ser de 6.619 unitats, fet que suposa una disminució de 9 unitats.

En l'evolució històrica del parc automòbil d'Andorra s'observen increments anuals elevats i constants des de l'any 2000 fins a l'any 2008, quan la xifra superava els 76.000 vehicles, i aquest valor es manté estable fins a l'any 2013. En els darrers 10 anys s'ha reprès la tendència a l'alça, motivada principalment per l'ascens de turismes i motocicletes.

D'altra banda, cal destacar l'augment continuat que mostren els vehicles elèctrics 100%, els quals ja suposen el 0,9% del total del parc, i que l'any 2023 ha elevat el seu nombre en 162 unitats (fins a les 896), un augment del 22,1% amb referència a l'any 2022. Quant als vehicles híbrids, tant els endollables com els que no ho són, creix el nombre en 822 unitats (fins a les 2.876), és a dir, una variació positiva del 40% en relació amb l'any anterior.

L'antiguitat mitjana del parc automòbil se situa en els 15,8 anys a l'any 2023, el que suposa un increment de l'1,2% respecte de l'any 2022, continuant en la tendència d'augment progressiu enregistrada en els darrers anys.

Ateses les dades de finals de l'any 2023, hi ha 777,6 turismes, 216,5 motocicletes o ciclomotors i un total de 1.153,7 vehicles per cada 1.000 habitants. Totes tres ràtios experimenten tendències a la baixa en aquest darrer any. En canvi, la ràtio dels vehicles de mobilitat elèctrica s'ha incrementat en els darrers anys i ja se situa en 21,2 vehicles de mobilitat elèctrica per cada 1.000 vehicles, un augment del 29,4% en relació amb l'any 2022.