El període més llarg sense neu a Ransol des del 1935

Malgrat aquesta situació inusual, des del Servei Meteorològic s'informa que de cara a finals d'aquesta setmana s'espera un canvi de temps que deixarà precipitacions i nevades a partir de dijous al migdia o la tarda. D'aquesta manera, les temperatures baixaran notablement i caldrà seguir amb atenció la cota de neu. A l'espera d'aquest canvi de temps, per a la jornada d'aquest dilluns s'espera que els núvols de primeres hores del dia es vagin dissipant durant el matí i només quedin bandes de núvols alts i prims. Les temperatures es mantindran suaus als fons de valls, sobretot al migdia.

Les temperatures poc habituals d'aquest hivern estan deixant registres de rècord pel que fa a la manca de neu. Segons publica Acció Climàtica, fa un mes que la neu es va fondre a Ransol i, des d'aleshores, no se n'ha tornat a acumular. Això provoca que s'estigui vivint el període més llarg sense neu, en concret un mes.

Per El Periòdic

