Maltrana: «No és el final del camí dels nostres nedadors»

El director tècnic de la FAN, Alfonso Maltrana, va fer un balanç positiu de l’equip andorrà que va participar en el Campionat del Món de natació, a més que no descarta que la natació pugui estar a París 2024.

«Doha 2024 ha tingut diversos fronts per superar», va afirmar Maltrana. En afegit, va descriure el treball derivat de la lesió de Nàdia Tudó, com el més rellevant. «És cert que va pujar tres segons —referint-se al resultat de Tudó en la prova de 200 m braça— però vist els dubtes inicials sobre si podria nedar i gràcies a la feina conjunta entre els tècnics de l’SG Ruhr, la RFEN, la federació andorrana i la mateixa Nàdia, considerem el resultat com satisfactori», va afegir el director.

Pel que fa al rendiment de la resta de l’equip, el tècnic va expressar que «hem vist que malgrat semblar que han quedat en llocs de classificació llunyans, Pelegrina i Lomero han finalitzat les proves amb marques al voltant del segon de distància dels llocs de classificació. Una diferència de temps assumible que, amb treball i motivació, es podria rebaixar i que és conseqüència d’una pujada de nivell amb millores tècniques importants i millora de la forma física de tots els integrants de l’equip».

Maltrana, també va fer consideracions sobre els beneficis del final del cicle olímpic. «Impulsa els nedadors a ser més competitius i això beneficiarà a l’equip final que participarà a Andorra 2025. Contrari al que es pensa, Doha 2024 no ha estat el final del camí en la cursa dels nostres nedadors per participar a París 2024. La natació encara conserva esperances i les opcions passen per no aturar el ritme i continuar treballant per escurçar la distància que hi ha amb les mínimes exigides, o perquè els quatre nedadors elegibles sense mínima puguin assolir mèrits esportius que impulsin les seves opcions davant del comitè olímpic andorrà».