Verdú, preparat per disputar la Copa del Món als EUA

Joan Verdú va iniciar el passat diumenge el seu viatge als Estats Units per la gira nord-americana de la Copa del Món de gegant que inclou tres curses, una a Palisades Tahoe i dues a Aspen. L’andorrà es troba amb moltes ganes de demostrar l’alt nivell amb què està esquiant.

«Ho afrontem molt bé, en forma i moltes ganes i aprenent dels mini errors que hi va haver a Bansko, però traient coses superpositives», va assegurar Verdú abans de viatjar. «Està tot l’equip mega motivat, estem encara a meitat de temporada amb cinc carreres per davant. Amb els resultats que estem fent i l’esquí que estem demostrant, imagina les ganes que tinc de competir», va dir l’esquiador. Per a ell i l’equip, la primera cita ja és una vella coneguda, però a Aspen tot vindrà de nou: «Palisades és una pista que conec, ja vam competir l’any passat i ja sabem el que ens trobarem, mentre que Aspen és una pista que no ha corregut ningú en gegant i farem dues carreres allà, i per això serà important trobar un bon feeling directe per aprofitar bé l’oportunitat». La primera cita americana serà a Palisades Tahoe aquest dissabte, amb la primera mànega a les 19.00 hores.