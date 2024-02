La CASS comença a convocar els pensionistes d’invalidesa G1

La CASS va informar ahir que va començar a convocar els pensionistes d’invalidesa compatibles amb el treball (G1) als quals s’ha detectat una variació en les seves pensions. En un comunicat es va precisar que s’han identificat 227 casos d’un total de 1.100 pensionistes actius. Així, els responsables de la CASS han establert contacte amb 184 pensionistes, dels quals 144 ja han concertat una trobada per aquesta setmana. Al llarg d’aquest dimarts es continuarà contactant amb la resta de pensionistes afectats, i durant aquesta setmana s’enviarà una carta als no afectats per informar-los que aquest mes no es veuran afectats per la regularització. A més, des de la CASS es va comunicar que s’han destinat quatre agents que, en els propers dies, explicaran personalment la regularització a cada pensionista que ho desitgi. També se’ls informarà que aquesta regularització s’aplicarà en el pagament de les pensions del mes de març. A partir del mes d’abril, aquesta regularització serà automàtica per a tots els pensionistes d’invalidesa G1. Des del Departament d’Afers Socials es va destacar especialment una assistent social per guiar tots els pensionistes que així ho desitgin.