L’AR+I inicia el treball de camp del primer Observatori del 2024

L’àrea de sociologia d’Andorra Recerca + Innovació (AR+I) va iniciar ahir el treball de camp per al primer Observatori d’aquest 2024: l’enquesta periòdica que es fa a la ciutadania major d’edat que resideix al país per tal de mesurar l’evolució de diversos indicadors, sobretot, socials.

Seran gairebé un miler d’enquestats que respondran tant sobre la percepció que tenen de la situació econòmica del país com també de la seva situació personal, com per exemple si a la seva llar es poden permetre o no despeses determinades. El qüestionari de l’AR+I incideix en les economies domèstiques amb preguntes sobre les dificultats per arribar a final de mes, si es poden permetre mantenir la casa a una temperatura adequada o anar de vacances almenys una setmana a l’any. També es recuperen preguntes que s’havien fet en anteriors Observatoris, com la que demana si podrien afrontar una despesa imprevista de 1.050 euros.

Un altre apartat important de les enquestes elaborades per l’àrea de sociologia de l’AR+I és la percepció que es té sobre la salut. Així, es recupera el test de Goldberg, que incideix la salut mental de la ciutadania a partir de preguntes com, si en els darrers 15 dies s’ha sentit molt excitat, nerviós o en tensió, si ha estat preocupat per alguna cosa o s’ha sentit molt irritable, o amb poca energia. Finalment, també destaca un apartat que refereix al medi ambient i si es considera que les institucions andorranes actuen amb diligència per a la conservació del medi i la mitigació, també des del punt de vista de l’acció personal, dels efectes del canvi climàtic.

Com cada vegada que s’inicien els treballs de camp per a un Observatori es recorda que a la web de l’AR+I resolen, a l’apartat ‘preguntes freqüents’, tots aquells dubtes que poden sorgir entorn de la realització d’una enquesta.