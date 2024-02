Escaldes-Engordany organitza una nova sessió de defensa personal femenina

El Comú d’Escaldes-Engordany organitza la 4a edició de la masterclass de defensa personal femenina del programa Empodera’t després de l’èxit assolit en les passades edicions. L’activitat va dirigida a totes les dones a partir dels 14 anys que vulguin aprendre eines per defensar-se d’una possible agressió, potenciant la seguretat física i emocional a través de l’augment de la presa de consciència de l’espai, la postura, la comunicació verbal i no verbal. En total, poden participar del taller una cinquantena de dones.

La classe es realitzarà a la sala del Prat del Roure el pròxim 5 de març a les 20.00 hores i anirà a càrrec del president de la Federació Andorrana de Karate i director tècnic de la secció de defensa personal femenina del Club Karate Fudo-Shin d’Escaldes-Engordany, Xavier Herver.

Les inscripcions es poden fer a partir d'avui a través de la pàgina web de la corporació escaldenca fins al 4 de març. L’activitat és gratuïta.