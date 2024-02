Prop d'11.000 clients han adquirit el Forfet Plus+ de Grandvalira Resorts

Prop d'11.000 clients ja han apostat pel Forfet Plus+ de Grandvalira Resorts, el passi que permet esquiar a les tres estacions andorranes –Grandvalira, Pal Arinsal i Ordino Arcalís– amb un únic suport i un sistema de pagament per ús. Més enllà de ser un format molt pràctic per als usuaris, ja que permet accedir a tots els dominis d’Andorra sense haver de passar per la taquilla, el passi incorpora molts altres avantatges com descomptes en el preu del forfet que poden superar el 15%, així com el 5% en molts serveis de les estacions.

El Forfet Plus+ és un forfet de caràcter personal i que funciona amb un sistema de pagament per ús. Com s'ha esmentat, un dels principals avantatges d’aquest forfet és que permet accedir a qualsevol de les estacions amb un 15% de descompte sobre el preu de taquilla a partir del segon dia d’esquí en una mateixa estació, i per això és un dels forfets més utilitzats pels clients de Grandvalira Resorts que volen gaudir de les diferents estacions andorranes segons les seves preferències i conveniència, i al millor preu.

L'aplicació del descompte és automàtica i es cobra directament a la targeta bancària vinculada al compte. Si es vol gaudir de la neu esquiant en família, el Forfet Plus+ ofereix descomptes addicionals a partir del tercer forfet. A més, molts establiments de les tres estacions també ofereixen descomptes del 5% i altres avantatges als usuaris que presentin el Forfet Plus+.

Les modalitats sobre les quals s’aplica el descompte són el forfet d’adult, júnior, sènior i infant, tenint en compte que els infants menors de 6 anys poden obtenir-lo de forma gratuïta.



Aconseguir el Forfet Plus+ de forma senzilla / La compra del Forfet Plus+ es pot fer a través de les pàgines web de Grandvalira, Pal Arinsal i Ordino Arcalís a partir d’un procés molt senzill en què només cal una targeta bancària que es vincularà al compte My GrandSki i que és on es carregaran els imports de les esquiades i els serveis utilitzats. El sistema permet també la contractació de l’assegurança, tot i que cal tenir en compte que s’ha de fer sempre abans de la primera esquiada, i en aquest cas el cost es carregarà diàriament al compte vinculat juntament amb cada jornada d’esquí que es realitzi.

Posteriorment, caldrà recollir el suport físic a qualsevol de les taquilles de les estacions o a l’estand de Grandvalira Resorts a illa Carlemany. Aquesta recollida només caldrà fer-la la primera vegada, ja que és un forfet recarregable i que també servirà per a les pròximes temporades.