Cadena comparteix estratègies per avançar cap a la igualtat de gènere

La secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena, s’ha desplaçat en visita oficial a Madrid per reunir-se amb la secretària d’Estat d’Igualtat i per l’Erradicació de la Violència de Gènere del Govern d’Espanya, Aina Calvo. Durant la trobada, que es va celebrar ahir a la seu del Ministeri d’Igualtat, Cadena i Calvo van compartir les estratègies i mecanismes que els dos executius duen a terme per tal d’avançar cap a la igualtat de gènere plena i efectiva.

Cadena es va referir als progressos que s’han anat concretant al llarg dels darrers anys a Andorra, mitjançant polítiques de prevenció i de lluita contra les desigualtats estructurals, com per exemple l’organització de formacions als diferents professionals que intervenen en casos de violència de gènere.

La secretària d'Estat va explicar que el treball en pro de la igualtat va fer un pas endavant al país amb l’aprovació el 2022 de la llei per l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats i a la no-discriminació entre dones i homes. Un text que s’aplica a tots els àmbits de la vida social, econòmica, cultural i esportiva i política. També va detallar que, sota aquesta normativa, les empreses privades i les entitats o administracions públiques hauran de disposar enguany de plans d’igualtat o de registres de la bretxa salarial, així com de mesures contra l’assetjament sexual.

Per la seva part, Calvo va presentar el funcionament, així com l’estructura, del sistema de prevenció i acció contra la violència de gènere que té actualment el govern espanyol, i que compta amb la implicació activa de diferents actors, com ara Policia o sanitaris. Les dues secretàries d’Estat van coincidir en el paper central de la formació, que veuen necessària per combatre la violència envers les dones.