Detingut un home per fer tocaments a una menor

Segons va avançar un mitjà i posteriorment va poder confirmar el Periòdic, un home de 70 anys va ser arrestat a principis de setmana per presumptes tocaments sense consentiment cap a una noia menor. Els fets haurien tingut lloc el dilluns a la tarda i la detenció es va produir al voltant de les 20.00 hores. El veí, de Sant Julià de Lòria, va passar a disposició judicial i estaria acusat d’un delicte contra la llibertat sexual. Després d’un judici ràpid, es va declarar l’arrest condicional durant un mes i mig, i segons fonts consultades per altres mitjans, no existeix cap testimoni directe dels fets.