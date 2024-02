El Sant Ermengol s’emporta la victòria de la First Lego League

El Centre de Congressos d’Andorra la Vella va celebrar ahir la desena edició de la First Lego League 2024, una xifra que mostra la consolidació d’un projecte.

Aquest esdeveniment va ser organitzat per Andorra Telecom i té com a objectiu incentivar les formacions STEAM (ciències, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques) a les escoles del país, i que gràcies al compromís dels centres educatius, docents, alumnes, Ministeri d’Educació i Universitats i d’Andorra Telecom ha anat creixent com a projecte educatiu.El guanyador d’enguany va ser del col·legi Sant Ermengol. En aquesta edició els premiats podran participar en la final de la Lego League d’Espanya que se celebrarà el pròxim 16 de març a Alacant.

El secretari d’Estat d’Educació i Universitats, Josep Anton Bardina, va voler incentivar els alumnes a participar en aquest tipus d’esdeveniments aclarint que «aquestes activitats promouen un espai de creativitat, innovació i noves tecnologies», va afegir que aquest tipus de competicions «des del Ministeri es recolzen», ja que «no es tracta de construir robots, sinó construir futurs brillants».

El director general d’Andorra Telecom, Jordi Nadal, també va voler destacar que se senten molt satisfets, ja que, «vam començar fa 10 anys amb una iniciativa conjunta amb el Ministeri d’Educació i hem pogut veure com els centres educatius han introduït el muntatge i la programació de robots a dins del currículum escolar». En afegit, Nadal va explicar que durant els anys anteriors «hem pogut veure alguns fruits d’alguns nens que els hi ha engrescat i que han acabat fent carreres tecnològiques».

El director d’Andorra Telecom també va voler destacar la importància de què les noies participin en aquest tipus d’esdeveniments, ja que la seva presencia acostuma a ser minoritària tot i que «en aquesta edició n’hi ha hagut moltes i incita que es continuï en la mateixa línia».

En aquesta edició van participar 90 alumnes, els quals es van distribuir en 12 equips on hi havia representants dels set sistemes educatius de secundària que són Sagrada Família, Janer, Sant Ermengol, Andorrana de Santa Coloma, Andorrana d’Ordino i Andorrana d’Encamp i Maria Moliner. Aquests alumnes van demostrar les nocions apreses durant les classes en les tres proves del campionat (Projecte d’Innovació, Disseny del Robot, i Joc del Robot). A més, van demostrar que van seguir els valors de la First Lego League que són: el descobriment, el treball en equip, la inclusió i la innovació, segons van indicar en un comunicat des d’Andorra Telecom.

El torneig va comptar amb reconeguts professionals de la temàtica del desafiament llençat per la Fundació Lego League a tot el món, la tecnologia i la innovació en el món de l’espectacle. Meritxell Duró, directora de l’empresa d’organització d’esdeveniments Idònia, i Albert Benaiges, gerent i director de l’empresa Alca Films, van valorar els projectes presentats en la categoria d’Innovació; Manel Farràs i Fabio Oliveira van valorar els projectes presentats en la categoria de Disseny del Robot i l’Anna Garcia, experta en cultura amb una àmplia trajectòria com a directora de cultura del Comú d’Escaldes-Engordany, va ser la responsable de valorar la categoria de Valors, confirmant que els equips hagin treballat seguint els valors de la First Lego League: el respecte, pensament crític o el treball en equip.

La competició del Joc del robot es va poder seguir per streaming i totes les presentacions dels diferents projectes presentats ahir es podran visualitzar a partir d’avui al canal de YouTube d’Andorra Telecom First Lego League

Andorra Telecom fa anys que s’encarrega de promocionar les àrees de robòtica i innovació entre els infants i adolescents del Principat a través de competicions com és la First Lego League, que uneix a alumnes dels tres sistemes educatius i de les diferents escoles de secundària, i la World Robotic Olympiad, que reuneix clubs de robòtica.