Neix la Fundació Juan Ayuso per promoure el ciclisme en els joves

Ahir la sala de premsa d’Andbank va acollir la presentació de la Fundació Juan Ayuso-Andbank, un projecte solidari que el ciclista espanyol, Juan Ayuso, ha volgut crear des de molt jove amb l’objectiu de promoure el ciclisme entre els joves. L’acte de presentació va comptar amb l’assistència del principal impulsor del projecte, el ciclista Juan Ayuso, Marta Bravo, directora general adjunta de negoci del banc, i Javier Ayuso, pare i representant de l’esportista.

Tanmateix, la fundació neix amb el ferm convenciment d’ajudar al fet que els nens que pertanyen a famílies amb un nivell socioeconòmic baix puguin practicar aquest esport sense cap mena d’exclusió, donant-los material i beques.

Ayuso, ciclista de l’equip UAE Team Emirat, va tenir, en principi, la idea de crear un equip jove de ciclistes, però un cop va fer el plantejament d’aquest, es va decantar per crear la fundació de caràcter social. «Quan vaig passar a la categoria professional, ja feia temps que tenia el ‘run run’ al cap de crear un equip juvenil, així que vam començar a donar-li forma a la idea amb el meu pare, però se’ns va acudir la idea de crear la fundació, i amb aquesta, podíem ajudar a més gent», va dir Ayuso.

D’altra banda, la fundació es basarà en tres eixos fonamentals. Per una part, la idea és conformar «un equip d’uns 12 o 15 joves per començar amb una base», va afirmar el pare i representant del ciclista.

En segon lloc, les beques que es destinaran a nens de famílies amb rendes baixes consisteixen en ajudes que van des dels 200 fins als 1.000 euros, per tal que els joves que vulguin puguin practicar l’esport. En últim lloc, la nova fundació té com a objectiu també expandir-se a Àfrica o zones on la bicicleta es pugui promoure com a eina de mobilitat. Segons Juan Ayuso, tot i que «encara queda molt temps i feina per fer», a llarg termini i «amb el suport de la fundació, ens agradaria poder ajudar a les persones i promoure l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport». Finalment, Javier Ayuso i Juan Ayuso volen consolidar, a futur, equips juvenils de les diferents categories com la sub-23 i professional.