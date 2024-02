Jordina Caminal debutarà a la Copa del Món a Val di Fassa

Per la seva banda, Mijares tornarà a competir aquesta setmana i ho farà a la Copa d’Europa de Malbun, a Liechtenstein. A aquesta cita hi haurà dues curses d’eslàlom, avui i demà. Mijares arriba a aquesta cita amb el bon esquí que està demostrant, i amb la ferma intenció de completar dues bones mànegues a cada cursa.

Aquesta temporada, en supergegant, ha assolit la 13a posició als Mundials júniors que es van disputar a Chatel i va ser 8a al SG FIS de Val Gardena. A més, en descens, l’altra disciplina de velocitat, Caminal ha puntuat en dues ocasions en Copa d’Europa, a Orcieres i Passo San Pellegrino, quan va ser 22a i 28a, respectivament. També en gegant ha obtingut un bon rendiment aquesta temporada, en què va córrer quatre curses i va assolir quatre podis, sent segona en les quatre ocasions.

JORDINA CAMINAL / Caminal farà el seu debut a la Copa del Món. Serà durant dos dies de supergegant que tindran lloc a Val di Fassa aquest cap de setmana. Per a l’andorrana es tracta d’una experiència que ha d’agafar per aprendre i intentar fer el seu esquí, que l’ha portat a obtenir aquesta temporada uns bons resultats.

L’equip femení de la FAE va marxar d’Andorra el passat diumenge per competir a diverses curses durant els pròxims dies. Jordina Caminal debutarà a la Copa del Món, Carla Mijares correrà la Copa d’Europa i Íria Medina i Clàudia Garcia seran en dues curses NJR.

Per El Periòdic

