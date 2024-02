Els Premis Unicef Andorra trenquen un nou rècord de candidatures

Unicef va tancar aquest dilluns el termini d’inscripció per als Premis Unicef Andorra. L’objectiu d’aquest guardó respon al desig de reconèixer la feina que persones i entitats, de manera voluntària i molt sovint anònima, duen a terme a favor dels infants tant a Andorra com arreu del món. En total han estat set les propostes rebudes presentades per diversos representants de la societat andorrana. Es tracta, doncs, de l’edició amb més inscripcions de tota la història dels premis.

Les propostes corresponen a l’Associació Jovent en Risc d’Andorra per les seves campanyes per prevenir l’assetjament escolar, lluitar contra l’estigma de la salut mental i alertar dels perills de les pantalles; al Bàsquet Club MoraBanc Andorra pel seu compromís amb diverses ONG; a l’escola andorrana de Canillo pel seu projecte d’economia circular i reducció de la bretxa digital; al Fòrum Nacional de la Joventut pel seu projecte ‘Activa’; a la Fundació Ibo-Àfrica pel seu projecte de desenvolupament a Moçambic; a Projecte Vida per les seves accions de millorar de la salut mental; i a Sisè Grau SL pel seu cicle de xerrades sobre ciberseguretat per a infants.