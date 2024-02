MoraBanc inaugura la nova oficina central

MoraBanc va inaugurar ahir, de manera oficial, l’oficina central situada a l’avinguda Meritxell a Andorra la Vella. L’acte va comptar amb la presència i parlaments del Cònsol Major de la parròquia, Sergi González, i el conseller director general de MoraBanc, Lluís Alsina. Amb la reforma, l’oficina s’amplia i acull un equip format per 40 professionals que disposen d’un entorn, millorat i més accessible, per oferir una millor atenció al client. «Esperem reduir sensiblement les cues que hi havia fins ara i oferir un personal dedicat a ells», va declarar Alsina. S’ofereixen serveis de banca domèstica, personal, i banca d’empreses i comerços. La reforma s’ha realitzat aplicant criteris sostenibles, i entre les millores destaquen un sistema de climatització més eficient gràcies a un recuperador d’aire i una il·luminació LED de baix consum. Cal destacar que l’espai ja no fa servir gasoil com a font d’energia, aconseguint així reduir la petjada de carboni. En afegit, demà s’inaugurarà la nova oficina del Pas de la Casa i la remodelació dels espais MoraBanc es completarà aquest 2024 amb la millora de l’edifici Mil·lenni a l’avinguda Meritxell 96, que acull bona part dels serveis centrals del banc.