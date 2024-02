Detinguts dos homes per agredir les seves parelles

El dilluns la Policia va arrestar a un home de 47 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la integritat física i moral per agredir la seva parella. En rebre l'avís, l'hospital va activar el codi lila per violència de gènere i posteriorment es va efectuar la detenció. Segons el Cos de Policia, l'agressió s'hauria produït davant els fills menors del matrimoni. També per violència de gènere, el cos d'ordre va detenir un turista de 44 anys en un hotel d'Escaldes-Engordany.

Ahir dimarts a la tarda, la Policia va detenir a Andorra la Vella una noia de 18 anys com a presumpta autora de delictes contra la seguretat col·lectiva i contra la integritat física i moral per agredir un noi amb un esprai de defensa personal, que és considerat una arma de prohibida, i causar-li lesions.

Aquesta setmana, a més, s'ha detingut un home de 27 anys com a presumpte autor d'un delicte contra l'administració de justícia per incomplir una pena d'arrest nocturn al centre penitenciari, i un altre, de 35 anys i no resident, per identificar-se amb una identitat falsa. Se'l va controlar al Pas de la Casa després d'haver furtat tabac en un supermercat de la localitat encampadana.

Quant a delictes contra la salut pública, s'ha arrestat un turista de 37 anys amb un gram de cocaïna a la frontera del riu Runer i un altre, de 25, amb un segell i mig d'LSD a Soldeu.