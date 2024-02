Montaner podria quedar inhabilitada durant dos anys per revelar el sou de Costa

L'actual líder d'Andorra Endavant, Carine Montaner, podria quedar inhabilitada del seu càrrec públic durant dos anys i afronta una pena condicional de dos anys de presó, segons ha demanat el Ministeri Fiscal, per la denúncia que va fer el llavors conseller general Ferran Costa per un presumpte delicte de revelació de secrets, quan Montaner va fer públic el seu salari. Així doncs, Costa demana una indemnització d'uns 60.000 euros, tot i que la líder d'Andorra Endavant ha indicat aquest matí que la xifra podria rondar els 85.000 euros. Amb tot, Montaner ha esmentat que «castigar una parlamentària per un fet com aquest és típic d'una dictadura» i ha assenyalat que portarà el cas al Grup d'Estats Contra la Corrupció (GRECO).