Encamp premia als guanyadors del IV Concurs d’aparadors i decoració de Nadal

El Comú d'Encamp va fer entrega ahir un total de 4.950 euros en premis, corresponents al IV Concurs d'aparadors i decoració de Nadal 2023. Aquest any, s'han presentat 77 propostes entre la vila d'Encamp i el Pas de la Casa, que s'han repartit entre les vuit categories establertes al plec de bases: comerços; comerços interiors; restaurants i bars; xalets; edificis; pisos i apartaments particulars; hotels (zones comunitàries, recepció, menjador, etc.) i hotels (zones exteriors).

A l'acte, el cònsol menor, Xavier Fernàndez; el conseller de Finances, Esports i Reactivació Econòmica, Nino Marot, i la directora del departament de Turisme i Reactivació Econòmica, Anna Canals, van ser els encarregats de lliurar els premis als diferents establiments i particulars allà presents. Cal destacar que, dependent de la categoria a la qual hagin optat els participants, en aquesta edició s'han premiat el primer i segon lloc de cadascuna, amb 450 i 300 euros, o 250 i 150 euros, respectivament.

El cònsol menor va voler agrair la «implicació de tots els participants, així com l'originalitat de les propostes i la feina que hi ha al darrere. Tot per embellir una mica més la nostra parròquia i fer que les famílies, visitants i, sobretot, els més petits, ho gaudeixin plenament».

Per la seva part, Marot va afegir que «aquest concurs vol ajudar a fer més atractius els establiments comercials, hotelers i de restauració durant les festes nadalenques i, per tant, motivar a particulars i comerços a què se sumin de la iniciativa per tenir una parròquia més embellida».

El jurat ha tingut en compte la creativitat, la composició, l'harmonia i l'adequació de l'entorn. D'altra banda, per als concursants d'edicions anteriors, també s'ha valorat la modificació i innovació de la decoració. A més, també s'ha pres en consideració els motius eco-sostenibles com el reciclatge, la sostenibilitat ambiental i mediambiental, la reducció de la il·luminació o l'economia circular.