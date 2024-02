El BOPA fa efectiva l’entrada en vigor de la pujada de salaris

El Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) va fer efectiva ahir dimecres l’entrada en vigor de la pujada de salaris en un 4,6% i amb caràcter retroactiu des de l’1 de gener després que els coprínceps hagin ratificat la llei de mesures urgents per a la millora del poder adquisitiu de la ciutadania aprovada pel Consell General.

Així doncs, s’estableix la revaloració dels salaris de les persones que percebin un salari fix brut que, en còmput anual i per a la jornada legal ordinària de treball, sigui inferior o igual al salari mitjà. Aquesta revaloració s’aplica de forma generalitzada d’acord amb la inflació, per evitar que les persones per sota del salari mitjà perdin poder adquisitiu. Per sobre d’aquesta franja, es dota de llibertat els empresaris i treballadors perquè puguin pactar determinats increments.

Quant al salari mínim, cal destacar que el Govern ja ha adoptat les mesures pertinents perquè el seu increment se situï al 7% el 2024, per tendir d’aquesta manera cap als objectius fixats en la Carta social europea. No obstant això, s’incorpora una disposició específica per assegurar que les persones assalariades que abans de l’1 de gener del 2024 percebien un salari proper al salari mínim interprofessional per al 2024, es beneficiïn també de l’increment del 4,6%.

D’igual manera, per evitar que els salaris situats per sobre del salari mitjà i per sota del salari resultant de la seva revaloració es vegin perjudicats, es preveu igualment la revaloració dels salaris situats en la franja mencionada, de manera que passaran a ser d’un import igual al del salari mitjà revalorat de conformitat amb les disposicions de la llei.