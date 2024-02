Mas confia en les aportacions de les associacions per al pacte d’Estat

La ministra de Salut, Helena Mas, va assegurar ahir en el marc d’una compareixença pública davant dels mitjans de comunicació que Govern continuarà amb el full de ruta establert del pacte de salut, tot i que la majoria dels partits polítics es posicionessin en contra de l’esborrany del document. Així, la ministra va destacar que «esperem tot el retorn de les associacions, les institucions i tots els agents per poder construir aquestes taules de treball i continuar amb aquest procés que és molt engrescador», afirmant que «tots els agents implicats en salut participaran de quines seran les línies estratègiques marcades». A més, va remarcar que el pacte d’Estat «és un document viu que s’ha d’enriquir per continuar treballant per garantir la qualitat del sistema».

D’altra banda, Mas va assegurar que «ha sigut una sorpresa que els partits es posicionessin en contra del pacte d’Estat, ja que nosaltres vam fer una reunió de ‘tret de sortida’, on explicàvem el document, que és un full de ruta que pretén marcar les línies estratègiques». La ministra assegura que «em sorprèn d’una forma desfavorable que abans d’entrar a les taules de negociació i només el fet de presentar la informació, ja hagin decidit aturar tot el procés», afegint que «penso que això no és una voluntat de construir, sinó de restricció i de limitació».

En relació a què els partits polítics s’hagin desbancat del projecte, Mas va destacar que «la voluntat de Govern és que tots els partits ens aportin els seus neguits i les seves inquietuds. Nosaltres volem que la gent acudeixi a les taules de treball per expressar els seus dubtes i les seves preocupacions i poder enriquir el document amb tots els agents implicats».

A més, va informar que «el document és molt ampli i ambiciós, i volíem construir el nivell de concreció amb els grups de treball», va remarcar la ministra en relació amb el fet que alguns partits diguessin que era poc concret.

Liberals/ El partit de Liberals d’Andorra va informar ahir mitjançant un comunicat que ha decidit subscriure el pacte d’Estat de la Salut, ja que segons expliquen, no aprofundeix en aspectes que considera cabdals per millorar els problemes del sistema sanitari andorrà.

La decisió va ser presa durant la reunió de l’executiva del passat 20 de febrer, en què el partit va analitzar el pacte. Així, van argumentar que «entenem que un eventual pacte d’Estat seria la conseqüència o la culminació d’una taula de treball planificada amb la col·laboració de tot l’arc parlamentari, ja que concebem com un objectiu final i no com un punt de partida».

La decisió del partit a més, és expressada per altres causes: segons el que explica Liberals en el comunicat, el pacte d’Estat «respon a un decàleg de bones intencions només, tot i que les intencions es comparteixin». A més, van destacar que el document compartit des de Govern, no apareix al fiançament d’un pla d’acció. Per això van argumentar que «sense un pla econòmic financer, cap pla d’acció, pla estratègic o pacte d’Estat podrà ser subscrit pel partit», ja que ho consideren «una imprudència». Tot i així, van informar que «reiterem la voluntat de posar-nos a disposició de la ministra de Salut, Helena Mas, o de les persones que consideri oportunes».

Branca Sanitària de l’Usda/ D’altra banda, la branca sanitària de l’USDA va explicar en un comunicat que el trencament del pacte d’Estat de Salut «és una pèssima notícia per al futur sanitari de la població d’Andorra i denota una visió política escassa per part de Govern». D’altra banda, van remarcar que «el pacte ja va néixer coix en no ser-hi convidats tots els agents implicats del país, ja que els únics representants de l’USDA al pacte són els membres electes del Comitè d’Empresa que pertanyen al nostre sindicat, tot i que el sindicat fins ahir no havia rebut el document per la revisió». Per això, la branca sanitària de l’USDA es va plantejar valorar la dimissió en bloc del Comitè d’Empresa de SAAS si no s’atenen les demandes establertes, l’abandonant immediat de la Comissió pel Pacte de Salut.per part dels membres, la preparació d’una vaga indefinida sanitària i l’inici d’una ronda de contactes polítics urgents per plantejar el full de ruta saniari a Andorra.