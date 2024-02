Diego Alende: «Va haver-hi l’opció de marxar, però vaig decidir quedar-me»

L’FC Andorra no perd l’esperança. Els tricolor mantenen la ment i els esforços en fer que l’equip sumi punts. Malgrat mantenir la penúltima posició a la classificació de LaLiga Hypermotion, l’equip d’Eder Sarabia es manté positiu. L’ambient al vestuari i als entrenaments fa que la tensió i la desesperació minvin. El defensa Diego Alende va afirmar ahir en declaracions als mitjans que confia a poder aconseguir, com a mínim, els tres punts necessaris per trencar la mala ratxa de derrotes. I és que amb l’empat contra el Vila-real B, els tricolor van començar a veure la llum. «És cert que era un partit (contra el Vila-real B) que volíem guanyar, però ells amb el seu gol als últims minuts van poder posicionar-se, així i tot, considerem que l’empat és un bon resultat», va dir el defensa tricolor. D’altra banda, va destacar el «bon rendiment de l’equip durant els últims minuts, perquè vam anar pel 2-1 amb força. Ens hem de quedar amb això, les bones sensacions». Per aquest mateix motiu i aprofitant les bones sensacions que hi ha a l’equip, el conjunt vol fer canviar el marcador del pròxim partit per aconseguir la victòria. «Al final necessitem sumar punts per la situació en la qual ens trobem, però ens hem de quedar amb les coses positives, coses que sumin. Així com el dia a dia que estem tenint que és bastant bo», va assegurar el número 23 dels tricolor. També, Alende va declarar que l’equip ha de continuar fent la seva feina, sense esperar els resultats dels altres equips per poder sortir de la situació de descens. «Els resultats ens estan ajudant, però no podem estar esperant als resultats de la resta d’equips perquè en aquest punt, les jornades s’estan posant molt difícils. Així que és molt important començar des d’ara mateix a sumar punts». I va continuar, «quan arribes a les situacions en què necessites sumar punts i no ho aconsegueixes, això genera molta ansietat i no és gens fàcil jugar amb aquesta pressió», va afegir Alende. Pel que fa als minuts que el defensa va jugar a l’últim partit com a titular i que feia temps que no tenia, Alende va explicar que, tot i que «últimament no he tingut minuts, vaig intentar sentir-me el millor que vaig poder. Els companys es van alegrar molt i em van ajudar. Intentaré continuar fent el que faig cada setmana, continuar treballant i donar el millor a l’equip». Finalment, el conjunt andorrà espera amb candeletes el partit d’aquest dissabte contra el Llevant. «Tenim moltes ganes d’anar a la ciutat de València i intentar, com sigui, treure els tres punts», ja que s’enfronten contra un rival que «és un conjunt que té molta pressió perquè sap que ha d’estar a la part de dalt. És cert que han tingut un canvi d’entrenador, però nosaltres no hem de canviar res per això. Sabem que serà un partit difícil perquè tenen una molt bona plantilla».

EL MULTIFUNCIONAL BORDA MATEU / La situació, encara a l’aire, sobre la construcció del nou estadi multifuncional a la Borda Mateu continua sent l’assignatura pendent per part de Govern. Ahir, al Consell de Ministres, ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia i portaveu del Govern, Guillem Casal, va declarar que després de conèixer les exigències per part de la federació de rugbi per tornar a fer ús de les instal·lacions de l’Estadi Nacional —ja que hi havia un conveni de cessió de dos anys entre el club i la federació—, va afirmar que evidentment el següent pas és fer «una reunió a tres bandes (Govern, la Federació de Rugby i l’FC Andorra) per acabar de consensuar quina ha de ser la situació d’ara endavant i no se’ns escapa que hi havia un compromís de dos anys perquè l’FC Andorra pogués jugar a l’Estadi Nacional amb la possibilitat de poder combinar-ho amb el rugbi. Ara ens hem d’emplaçar a una situació de diàleg i cal trobar una altra solució». A més, el ministre va remarcar que, respecte a la construcció del nou estadi que proposa el club de futbol, el «Govern mai ha tancat la porta», però sí que l’Executiu vol conèixer el projecte en profunditat. «Abans de fer una actuació, volem saber quines característiques tècniques té aquell projecte, si hem de participar o no hem de participar. A partir d’aquí, ens podrem pronunciar respecte a aquest projecte. Sempre hem dit que si (el Govern) té accés a aquest projecte, l’analitzarà i en prendrà la decisió pertinent».