Irineu Esteve i Gina del Rio, a la Copa d’Europa de Schilpario

Torna la Copa d’Europa i ho fa amb dos objectius ben diferents per als interessos dels fondistes andorrans. Irineu Esteve correrà a Schilpario (Itàlia) les dues curses del cap de setmana amb la intenció d’anar recuperant les sensacions en competició. Gina del Rio, per la seva part, correrà amb l’objectiu de mantenir el lideratge de la categoria júnior.

Per la seva part, Esteve competirà a Schilpario per continuar amb la valoració del seu estat de forma i, especialment, per posar a prova la seva esquena, molèsties per les quals ha estat recuperant-se les últimes setmanes. Després d’una setmana d’entrenament a Lavazé (Itàlia), ara toca fer un test en competició, i Schilpario es presenta com una bona ocasió.

El fondista andorrà competirà aquest dissabte als 10km individuals en clàssic, mentre que el diumenge farà la carrera dels 20km persecució en estil lliure. La idea és que Esteve recuperi sensacions, tot i estar lluny del seu millor estat de forma, i valorar la seva presència o no en properes Copes del Món.

Pel que fa a del Rio, té a la seva mà ser la reina de la categoria júnior en aquesta Copa d’Europa. De moment és la líder de la competició amb 860 punts, mentre que segona és la italiana Iris de Martin amb 610, i tanca el podi provisional l’alemanya Charlotte Boehme, amb 585 punts. Del Rio també competirà el pròxim dissabte als 10km individual en clàssic, i diumenge als 10km persecució en lliure, tot en categoria júnior.