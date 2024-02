Pròrroga als permisos dels refugiats ucraïnesos

El Govern prorrogarà durant sis mesos més el permís de sojorn dels refugiats ucraïnesos que actualment es troben al país a conseqüència de la guerra a Ucraïna i que encara no han pogut disposar de la documentació necessària per accedir a la quota general d’immigració. Tal com va explicar ahir el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia i portaveu del Govern, Guillem Casal, aquesta mesura ha de permetre donar més temps a les persones refugiades per demanar la documentació al seu país d’origen o bé adreçar-se al consolat de Barcelona per a obtenir-la i regularitzar la seva situació al Principat.

La decisió es va prendre arran de les reunions entre els diferents ministeris durant les darreres setmanes. El permís de sojorn no afectarà la totalitat dels ucraïnesos refugiats a Andorra.