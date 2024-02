La Massana Ciclista, projecte amb segell identificatiu

Les consellers de Turisme i Dinamització Comercial, Mònica Solé i Bet Rossell, van presentar el nou projecte La Massana Ciclista, que sorgeix del Pla Cicloturístic, en el qual el Comú està treballant des de fa dos anys, conjuntament amb el sector turístic de la parròquia. Les van acompanyar les assessores del projecte, Xary Rodríguez i Cathy Labouyrie, a més de la dissenyadora del nou logotip, Jennifer Ferrer, i la cap de Turisme, Emma Jiménez.Com va exposar la consellera Mònica Solé, des de fa molts anys la Massana es va convertir en la parròquia de la bicicleta: d’una banda, amb l’organització de grans esdeveniments, com la Copa del Món o els pròxims Mundials, i, d’altra banda, amb l’aplicació de les accions sorgides en el Pla de Cicloturisme, com la instal·lació d’aparcabicicletes, la creació de rutes ebike o la diversificació de zones per a la pràctica segura de la bicicleta. Ara es fa un pas endavant, amb el segell La Massana Ciclista, «un segell molt potent perquè la dissenyadora ha sabut incloure les diferents modalitat de bicicleta, amb les rodes de la bicicleta de muntanya i de carretera. Per tant, es crea una identitat única dins l’estratègia cicloturística de la Massana», va afirmar Solé.

El segell La Massana Ciclista es veurà ben aviat en diferents suports, com un mallot (que serà el producte estrella), ampolles, gorres, bosses o guants. Però un dels objectius principals de crear aquest segell és involucrar directament els establiments de la Massana. En la primera fase, es contactarà amb tots els restaurants de la parròquia que vulguin tenir aquest distintiu, que «s’hi podran adherir de forma gratuïta, complint uns requisits, ja que l’objectiu és millorar l’experiència dels nostres visitants ciclistes», va afirmar la consellera Bet Rossell.