Xavi Cardelús entrena per engegar la temporada

Xavi Cardelús farà el primer test de pretemporada aquest cap de setmana al circuit portuguès de Portimao per començar a preparar a la pista la seva participació al Campionat del Món de Moto2 2024 amb l’equip Fantic Racing.

El pilot andorrà compartirà pista al traçat portuguès amb la majoria dels rivals que tindrà a la temporada que començarà el cap de setmana del 10 de Març al circuit de Lusail, a Qatar.

Cardelús afronta d’aquesta manera el primer entrenament de l’any amb les motos que pilotarà aquesta temporada: «El cert és que tinc moltes ganes de pujar-me a la moto de competició i compartir pista amb els pilots amb els que competiré al llarg de l’any». A més, el pilot va afegir: «Tinc ganes de començar a treballar amb la moto, de seguir fixant una posada a punt de base per afrontar la temporada i de seguir adaptant-me a la manera de treballar d’un equip que és molt professional. A banda de tot això, rodar a Portimao és molt important perquè es tracta d’un circuit molt exigent tant amb el pilotatge com amb la posada a punt de la moto i estic segur que aprofitarem el temps i sortirem d’allà amb una informació molt vàlida».

Amb aquest test a Portugal culminarà un hivern de treball intens: «Les dues jornades d’entrenaments d’aquest cap de setmana han de servir també per constatar que la preparació de l’hivern des del punt de vista físic, mental i també rodant en alguns circuits amb la R1 ha estat positiva. El cert és que m’he sentit molt bé en tot moment i he treballat i treballo de valent perquè com ja he comentat en alguna ocasió, el 2024 serà un any clau i cal aprofitar aquesta gran oportunitat que m’ha donat Fantic Racing». Després de Portimao, els pilots de Moto2 es traslladaran a Jerez per entrenar del 28 de febrer a l’1 de març.