El BOPA fa efectiva l’entrada en vigor de la pujada de salaris

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ja va animar als empresaris a fer aquestes pujades sense esperar que la llei fos publicada al BOPA. Pels que no ho van fer quan es va anunciar, a partir d’avui s’ha establert aquesta obligatorietat. El salari mínim s’apuja un 7%, i la mesura també afecta a totes les rendes que van des del salari mínim al salari mitjà. En aquest cas l’increment serà el corresponent a l’IPC que és del 4,6%.

Entra en vigor la pujada dels salaris després de la seva publicació oficial al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA). L’increment de sous es farà amb caràcter retroactiu des del dia 1 de gener del 2024. La mesura entra dins de la llei de mesures urgents per a la millora del poder adquisitiu.

Per El Periòdic

×

Atenció: com la majoria de webs, utilitzem cookies (galetes), tant pròpies com de tercers, per a recopilar informació estadística de la vostra navegació i oferir-vos un servei personalitzat. Si continueu navegant, considerem que n'accepteu l'ús. Més informació