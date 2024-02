Prop de 200 persones assisteixen a la conferència 'La mort física no és la fi' de l'associació Marc GG

Prop de 200 persones van prendre part aquest dimecres al vespre de la conferència 'La mort física no és la fi', una ponència a càrrec del Dr. Manuel Sans organitzada per l'associació Marc GG que es va desenvolupar a la sala d'actes del Comú d'Escaldes-Engordany.

Sans és metge i cirurgià, va ser cap del Servei de Cirurgia General i Digestiva de l'Hospital Universitari de Bellvitge a Barcelona i professor associat de Cirurgia General i Digestiva a la Universitat de Barcelona. L'expert es va interessar per les experiències properes a la mort (ECM) a través dels relats de molts dels seus pacients, i des d'aquí és capaç d'explicar l'existència de la consciència. També és conegut pel seu treball al camp de la física quàntica i la seva relació amb la consciència.

Durant la conferència, Sans va explicar que "tenim proves amb base científica que ens permeten afirmar que la mort física no és la fi de la nostra existència". I va afegir que "la física quàntica ens aproxima a la comprensió de molts dels fenòmens de les experiències properes a la mort". Com a conclusió, va comentar que "la interpretació del dol davant la pèrdua d'un ésser estimat depèn de la concepció existencial que tinguem".

Des de l'associació Marc GG, la seva presidenta, Rosa Galobardes, va agrair l'assistència tant nombrosa i va manifestar que "parlar obertament de la mort i de les experiències properes a la mort amb experts com Sans han d'ajudar a trencar el tabú de parlar-ne, ja que la mort forma part de la vida". En aquest sentit, va recordar que l'associació està a la disposició de qualsevol persona que vulgui comptar amb un acompanyament si està passant per un procés de dol per la pèrdua d'un ésser estimat.