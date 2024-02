Fiscalia obre un procediment contra les empreses que abusaven de treballadors peruans

Els abusos laborals a treballadors peruans per part d'algunes empreses del Principat continuen portant cua. Ara, la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, afirma que la Fiscalia, gràcies a la intervenció del departament de Treball, "ha pogut constatar una sèrie de fets relacionats amb la gestió dels contractes de persones peruanes, a les quals se'ls feia signar uns compromisos de reconeixements de deute". Per aquest motiu, i després de les investigacions policials pertinents, s'ha posat en marxa "un procediment contra els titulars de les empreses per un delicte major i un delicte menor".

Així i tot, Marsol es mostra ferma davant d'aquestes situacions: "Estem treballant intensament perquè les coses es facin bé", esmenta, remarcant que "la majoria dels empresaris d'Andorra fan les coses bé i és una pena que, per uns quants que no ho fan, puguem tenir una imatge com a país". La titular de la cartera de Treball fa èmfasi també en el fet que s'estan fent més inspeccions d'ofici de les que es feien abans amb l'objectiu d'obrir camp a facilitar denúncies, tot i que deixant clar que "no arriben tantes com sembla". "Estem fent una bona labor i, per això, vull felicitar els Inspectors de Treball. Som un país seriós, que fa les coses bé, i qui no les faci ha de tenir conseqüències".

Cap notícia sobre els treballadors argentins/ Sembla que una altra història és la relacionada amb els abusos a treballadors argentins, dels quals Marsol afirma que "nosaltres estem actuant d'ofici, però tampoc sabem quines són aquestes empreses i em sorprèn que no tinguem cap denúncia", ressaltant que Argentinos en Andorra "saben on estem i si realment hi ha algun problema, espero que ens ho vinguin a notificar". A més, la ministra manifesta que s'està treballant en la modificació de la Llei d'immigració per evitar que les empreses que incorren en faltes greus no només tinguin una sanció, sinó que s'ha d'anar més lluny i que també comptin "amb una limitació a l'hora de portar més persones a treballar al país".