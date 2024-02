Enxampen un conductor andorrà circulant a 181 km/h per la C-14

Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un home de 36 anys per un delicte contra la seguretat viària després que aquest dimecres fos enxampat circulant amb el seu vehicle amb matrícula andorrana a 181 km/h a la C-14, al terme municipal d'Oliola (Noguera).



Durant un control preventiu, els agents es van adonar que el turisme circulava a una velocitat que superava amb escreix els 90 km/h permesos en aquella via. Una dotació de trànsit va aturar el vehicle a la població d'Adrall i va denunciar el conductor per un delicte contra la seguretat viària per circular a una velocitat penalment punible. Així doncs, el denunciat haurà de presentar-se quan sigui requerit davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Balaguer.