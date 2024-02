Detinguda per apropiar-se d’uns 14.000 euros de l’empresa on treballava

La Policia va detenir dimecres al migdia una exempleada d’una empresa del país com a presumpta autora d’un delicte contra el patrimoni. La dona, de 44 anys, hauria desviat diners de la companyia cap a comptes bancaris d’altres persones per recuperar-los després. En total, s’hauria apropiat d’uns 14.000 euros. Un dels seus presumptes col·laboradors, un home de 42 anys, va ser arrestat el mateix dimecres, unes hores més tard.

Les dues detencions són fruit de la investigació que el cos d'ordre va iniciar arran de la denúncia interposada per la mateixa empresa en el moment en què va detectar certes irregularitats. Tant la dona com el seu col·laborador han passat a disposició judicial aquest dijous al matí.



Altres detencions / La matinada d’aquest dijous la Policia ha detingut a Soldeu un home de 29 anys amb una taxa d’alcoholèmia de 2,39. El conductor ha estat controlat després que els agents el veiessin circular per la CG-2 a gran velocitat i sense respectar la senyalització de la calçada. Dimecres al matí es va arrestar un altre home, de 48 anys i no resident, com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic per presentar documentació falsa al servei d’Immigració per tal d’obtenir el permís de residència i treball.