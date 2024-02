Argentinos en Andorra culpa Inspecció de Treball de no tramitar les denúncies per abusos laborals

Davant les declaracions d'aquest matí de la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, en què afirmava no tenir constància de cap denúncia per abusos laborals per part de treballadors argentins, el president de l'Associació Argentinos en Andorra, Marcelo Ponce, ha culpat directament Inspecció de Treball de no tramitar aquestes denúncies. Així ho ha denotat en declaracions a EL PERIÒDIC: "El problema més greu o que complica més la situació és que Inspecció de Treball no deixa que es facin les denúncies i, per tant, la ministra Marsol no té una constància administrativa d'elles, un paper signat", recalcant que la situació afegeix una problemàtica major.

Així i tot, Ponce indica que ell mateix va deixar un dossier a la titular de la cartera de Treball amb totes les inquietuds presentades pels treballadors afectats: "No vull parlar de denúncies perquè una denúncia registrada és com si fos una querella, però quan aquestes persones acudeixen a Inspecció de Treball, no tenen cap possibilitat de fer res i els diuen que és millor no fer-ho", motiu pel qual desapareix tota possibilitat que hi hagi una constància física i material. A més, el president de l'associació posa el punt en afirmar que "el més fàcil, mediocre i que involuciona aquest desenvolupament andorrà és ficar els ulls en els treballadors, quan el problema són les empreses i l'incorrecte funcionament dins del departament".

Tanmateix, Ponce també esmenta que algunes de les empreses "ja han començat a reconèixer que havien fet mala praxi als allotjaments, als cobraments o als vols", donant també un cop de mà a Marsol en recalcar que ella "vol acabar amb aquesta problemàtica, però el problema és que el seu voltant no".