Cande Moreno visitarà el quiròfan i s’acomiada de la temporada

Cande Moreno haurà de passar per quiròfan per operarse dels lligaments creuats del genoll dret. Després de les proves i anàlisis de la situació que s’han fet les últimes setmanes, la decisió final és que el pròxim 27 de febrer serà el dia de l’operació.

L’andorrana es va lesionar després de la caiguda a Cortina d’Ampezzo, Itàlia, quan competia en el descens de la Copa del Món del passat dia 27 de gener. Moreno va patir un fort impacte contra les xarxes de protecció i, com a conseqüència de la caiguda, es va fer mal al genoll dret.

L’esquiadora es va afectar el lligament lateral, pel qual ha estat treballant les últimes setmanes en la recuperació, però també es va quedar afectat el creuat anterior, el qual, tot i no estar trencat, no estava en les millors condicions i, davant de la impossibilitat natural de la seva regeneració, la decisió és passar per quiròfan.

D’aquesta manera, Moreno tanca la temporada i iniciarà el procés de recuperació, que s’estableix que s’allargarà fins abans de l’inici de la temporada vinent.

Mijares abandona a Liechtenstein/ La Copa d’Europa d’eslàlom es va disputava ahir també a Malbun, Liechtenstein, en la seva segona cursa que comptava amb Carla Mijares. L’andorrana no va finalitzar la primera mànega. Mijares no va poder completar la primera mànega tot i que estava lluitant la cursa. L’andorrana, que sortia amb el dorsal 46, se situava amb el 34è temps al primer sector de mànega, amb +0.66. Després, però, no aconseguia mantenir-se al traçat i acabava fora. Ahir les condicions de la pista eren més complicades que el dia anterior. De fet, a la primera mànega no van acabar 18 esquiadores.

Alleghe, la nova víctima del mal temps/ Ahir s’havia de disputar el gegant NJR d’Alleghe, a Itàlia, però el mal temps va obligar a cancel·lar tant la cursa femenina, en què corrien Íria Medina i Clàudia Garcia, de l’equip nacional, i la masculina, amb els U19 de l’EEBE Pirmin Estruga, Eric Ebri i Marc Fernández.

El mal temps no va donar treva a l’organització d’aquestes curses NJR que assegura que avui es puguin realitzar.

L’equip femení, si finalment no es disputa la cursa d’avui, tindrà com a pròxima cita dos gegants FIS de Bad Hofgastein, Àustria, el 27 i 28 de febrer.

Pel que fa a l’equip EEBE Sub-19, avui i demà tenen previst un supergegant FIS i un gegant CIT, respectivament, amb Martí Llort, Maià Font, Nico Daban, Salvador Cornella, Pere Cornella i Àlvar Calvo.