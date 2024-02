L’USdA disposada a anar a la Batllia pel tema de la CASS

El secretari general de la Unió Sindical d’Andorra (USdA), Gabriel Ubach, va informar que portaran a la Batllia la condonació del deute pels pagaments de les pensions d’invalidesa de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, si l’explicació que donen no els satisfà. Ubach va apuntar que ja d’entrada van enviar una carta als Coprínceps on demanaven que es parés aquesta Llei. Segons va informar Ubach, la resposta del Copríncep episcopal arribaria durant el dia d’avui.

Des de l’USdA, van traslladar als grups parlamentaris la seva disconformitat amb què s’aprovés la condonació sense haver-ho estudiat prèviament: «Com han sigut capaços d’aprovar al Consell General una Llei que diu que condona uns diners que no són seus». En aquest sentit, Ubach va detallar que l’única resposta que han rebut és que «ens han dit que se’ls va explicar malament» i que crearan una comissió d’investigació. El secretari també va apuntar que «un Consell General, que ha aprovat això, em mereix molt poca confiança en aquesta investigació», i que el que ha passat és que han posat «la carreta abans dels bous».

Segons el secretari general, el que haurien d’haver fet és «primer mirar quant puja el forat, com ha passat, per què ha passat, qui ha permès que passi això i posar responsabilitats, i després ja parlarem si s’ha de condonar o no». Per aquest motiu, Ubach va manifestar que estan disposats anar a la Batllia, igual que han enviat la carta als Coprínceps episcopals, perquè «és vergonyós el que està passant, això és aberrant».